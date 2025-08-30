Kaybolan 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Bulundu
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 2 gün önce kaybolan 81 yaşındaki A.B, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Bitkin halde bulunan yaşlı kadın hastaneye sevk edildi.
Üvezbeli Kersendüzü mevkisinde 2 gün önce A.B'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri arama çalışması yürüttü.
Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yaşlı kadın, evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde sağ bulundu.
Bitkin olduğu görülen yaşlı kadın, sağlık personelinin ilk muayenesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel