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Kavak Ziraat Odası İstişare Toplantısı yapıldı

AA - Mustafa Günay - Güncel
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Kavak Ziraat Odası İstişare Toplantısı yapıldı

Kavak Ziraat Odası Başkanlığınca istişare toplantısı düzenlendi.

KAVAK, SAMSUN (AA) - Kavak Ziraat Odası Başkanlığınca istişare toplantısı düzenlendi.

Samsun Ziraat Odası İl Başkanı Hasan Tütüncü, Kavak Belediyesi Kardelen Çok Amaçlı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasında, Samsun'da ağırlıklı olarak buğday, arpa, yulaf, şeker pancarı, tütün, kuru fasulye, baklagiller, yem bitkileri, meyvecilik ve sebzecilik yapıldığını söyledi.

Üreticileri etkileyen en önemli faktörlerin başında üretim maliyetlerinin yüksekliğinin geldiğine işaret eden Tütüncü, "Son günlerde çeşitli sebeplerle artan girdi maliyetlerine karşılık ürün fiyatlarında aynı oranda artışlar olmamıştır. Ancak bilindiği üzere ülkemiz bir tarım ülkesi. Girdi maliyetlerinde artış olsa da ekilmemiş arazi bırakmamaya özen gösterelim." dedi.

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya da ilçede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için tüm imkanları kullandıklarını dile getirerek, "Geçmiş yıllardaki kuraklık dolayısıyla ilçemizde beklediğimiz hasadı yapamadık. Bu kış sezonu hatırı sayılı kar yağışı ile karşılaştık. İnşallah önümüzdeki aylarda da yağış olur. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum." diye konuştu.

Toplantıya Kaymakam Ömer Saygılı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri, ilçe ziraat odası başkanları ve muhtarlar katıldı.

AA / Mustafa Günay - Güncel

Ziraat Odası, Samsun, Tütün, Kavak, Güncel, Haberler

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