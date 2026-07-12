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Katar İçişleri Bakanlığı: Füze saldırıları sonrası düşen şarapneller nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaralandı

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Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırıları sonrası hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetleri sırasında düşen şarapneller nedeniyle biri çocuk 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Güvenlik birimlerinin acil müdahale çalışmaları sürüyor.

Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırılarının ardından hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği önleme faaliyetleri sırasında düşen şarapneller nedeniyle aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimleri ile sivil savunma ekiplerinin, saldırının ardından acil müdahale planları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sahadan gelen ihbarlar ve ilk incelemeler doğrultusunda, önleme operasyonları sırasında düşen şarapnellerin isabet etmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların gerekli tıbbi tedaviyi aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ulusal uyarı ve alarm sistemlerinin yalnızca kamu güvenliğini korumak amacıyla ilave acil önlemlerin gerekli görüldüğü durumlarda devreye alındığı vurgulandı.

Vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan bilgi ve gelişmeleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmeleri istenen açıklamada, doğrulanmamış bilgi, görüntü ve videoların paylaşılmaması çağrısında bulunuldu. Aksi durumda yasal işlem uygulanabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, güvenlik birimlerinin 24 saat esasına göre tam hazırlık seviyesinde görev yaptığı, bunun da olaylara hızlı müdahaleyi, kamu güvenliğinin korunmasını ve kamu hizmetlerinin normal şekilde sürdürülmesini sağladığı ifade edildi.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
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