Katar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda kısmen durdurduğu denizcilik faaliyetlerini tamamen başlatacağını açıkladı

Katar, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurduğu ve 12 Nisan'da kısmen yeniden başlattığı denizcilik faaliyetlerini tamamen devreye alacağını duyurdu.

Katar, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle durdurduğu ve 12 Nisan'da kısmen yeniden başlattığı denizcilik faaliyetlerini tamamen devreye alacağını duyurdu.

Katar Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, denizcilik faaliyetlerinin 2 Mayıs Cumartesi gününden itibaren gün boyu hizmete açılacağı belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Katar kara sularında her türlü gemi ve teknenin 06.00-18.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğini bildirmişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan ve İran'ın da İsrail ve bazı bölge ülkelerindeki ABD hedeflerine misillemede bulunduğu savaş ortamı, Washington ile Tahran arasında 8 Nisan'da varılan geçici ateşkesle yerini müzakerelere bırakmıştı.

Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.

Kaynak: AA / Mohammed Hamood Ali Al Ragawi
