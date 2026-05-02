Haberler

Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Valiliği, sahil şeridinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Kastamonu Valiliği, sahil şeridinde fırtına beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, 2 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren Kastamonu açıklarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan eserek saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, fırtınanın 4 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.

Vatandaşların fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi

Galatasaray Samsun'da fark yedi! Puan farkı 4'e indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekiciyi önce üzerlerine sürdü, sonra sopayla saldırdı

Önce koca çekiciyi üzerlerine sürdü, sonra sopayla saldırdı
Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı

Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Amedspor'u şampiyon yaptı, gözünü Süper Lig'e dikti
Çekiciyi önce üzerlerine sürdü, sonra sopayla saldırdı

Önce koca çekiciyi üzerlerine sürdü, sonra sopayla saldırdı
Oğulları iki gence kurşun yağdırdı, aileleri basın mensuplarına çıkıştı: Daha 18 yaşında, çekmeyin

Oğulları iki gence kurşun yağdırdı, aileleri bambaşka kişilere çıkıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu