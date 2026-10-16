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Kastamonu Taşköprü'de lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi, sürücü yaralandı.

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir otomobil, lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek tarlaya devrildi. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Recep Ayhan yönetimindeki 37 ABE 867 plakalı otomobil, lastiğin patlaması sonucu karşı şeride geçerek tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Ayhan, ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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