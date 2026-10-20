Kastamonu Halife köyünde yangın söndürüldü, yaklaşık 3 bin balya saman zarar gördü

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Kastamonu'da çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya saman ile tarım makinesi kullanılamaz hale geldi.

Halife köyünde S.A'nın evinin yanındaki balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, olay yerine yakın fabrikanın çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 bin balya saman ile tarım makinesi zarar gördü.

Kaynak: AA