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Kastamonu Halife köyünde yangın söndürüldü, yaklaşık 3 bin balya saman zarar gördü

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Kastamonu'nun Halife köyünde ev yanındaki balyalarda çıkan yangın, itfaiye ve fabrika çalışanlarının müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 bin balya saman ile tarım makinesi kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da çıkan yangında yaklaşık 3 bin balya saman ile tarım makinesi kullanılamaz hale geldi.

Halife köyünde S.A'nın evinin yanındaki balyalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, olay yerine yakın fabrikanın çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 bin balya saman ile tarım makinesi zarar gördü.

Kaynak: AA
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