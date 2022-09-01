Kastamonu haberleri | Kastamonu'da toplanan çöpler heykel yapımında kullanılacak Güncel Haberler Kastamonu haberler... Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin topladığı çöpler, "Geri dönüşüm heykelleri" dersinde kullanılacak. Kastamonu'da üniversite öğrencilerinin topladığı çöpler, "Geri dönüşüm heykelleri" dersinde kullanılacak. TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında "İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi Projesi" için Daday Yumurtacı Göleti'nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle atıkların çevreye verdiği zarara dikkat çekilerek, çöpleri atık değerlendirme kapsamında yeniden kullanılabilir hale getirilmesi hedeflendi. Proje ekibi, toplanılan çöpleri "Geri dönüşüm heykelleri" dersinde kullanılabilir hale getirmek amacıyla etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştirildiği tesise götürdü. Etkinliğe Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğünden proje yürütücüsü Öğretim Görevlisi Berkan Güngör ve proje uzmanı Öğretim Görevlisi Mehmet Fırat Olgun ile üniversite öğrencileri katıldı. Güncel Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu Kastamonu Güncel Haberler

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