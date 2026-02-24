Kastamonu Valiliğinden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kastamonu Valiliği, şehrin kuzeyi ve yüksek rakımları bölgeleri için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 24 Şubat Salı günü gece saatlerinden itibaren Pınarbaşı, Doğanyurt, Şenpazar, Cide ve İnebolu ilçelerinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kar yağışının yüksek rakımlı bölgelerde yer yer kuvvetli olacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olmaları istendi.