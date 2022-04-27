Kastamonu'da üreticilere 27 ton çeltik tohumu dağıtıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen törende üreticilere 27 ton çeltik tohumu dağıtıldı.

Tosya Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, törende yaptığı konuşmada, Kastamonu deyince akla, bir taraftan ahşap ve orman ürünlerinin, diğer taraftan da tarım ve hayvancılığın geldiğini söyledi.

Ahşap sektörünün son yıllarda daha çok ön plana çıktığını, tarımın ise biraz daha sabit kaldığını belirten Çakır, "Pirinç gerçekten stratejik bir ürün. Tosya'nın da zaten bu konuda bilgisi, tecrübesi ve arazisi var. Buradaki pirinç üretimini eski şaşalı günlerine tekrar çıkartmamız lazım. Bunu hem Tosya için hem çocuklarımız için hem de ülke ekonomisi için yapmamız lazım. Kaliteli tohum demek, kaliteli ürün demek. Bu anlamda sertifikalı tohum kullanımı da son derece önemli." dedi.

Tosya Kaymakamı Ferhat Özen ise ilçede pirinç ekilmesine olanak sağlayan büyük arazilerin olduğunu belirtti.

Kaymakam Özen, sulanabilir arazilerin artmasıyla pirinç üretiminin de artacağını vurguladı.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, tarım arazilerinin etkin kullanımı projesi kapsamında, Tosya'ya 27 ton sertifikalı çeltik tohumu tahsis edildiğini kaydetti.

Proje bedelinin toplam 320 bin lira olduğunu anlatan Tanrıkulu, "Bunun yüzde 75'i olan 240 bin lirası Bakanlığımız tarafından, 80 bin lirası da çiftçilerimiz tarafından karşılanmaktadır." diye konuştu.