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Kastamonu'da çıkan yangında samanlık zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında samanlık zarar gördü
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Kastamonu'da Alparslan köyü Şadoğlu Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı ancak samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Alparslan köyü Şadoğlu Mahallesi'nde bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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