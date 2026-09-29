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Kastamonu'da operasyonda 30 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Kastamonu'da narkotik operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 30 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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