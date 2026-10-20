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Kastamonu'da metruk yapılar bağımlılıkla mücadele toplantısında ele alındı

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Kastamonu Valiliğinde Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında metruk yapılarla ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında il merkezi ve ilçelerdeki metruk yapıların takibi ile risklere karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Kastamonu Valiliğinde metruk yapılarla ilgili toplantı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında il merkezi ile ilçelerdeki metruk yapıların takibi ve mevcut durumlarına yönelik çalışmalar ele alındı.

Yapıların oluşturabileceği risklerin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler ve ilgili kurumların yürüteceği çalışmalar da toplantı kapsamında görüşüldü.

Kaynak: AA
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