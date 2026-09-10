Kastamonu'da kuşburnu toplarken uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda kuşburnu toplarken uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda kuşburnu toplarken uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı.
Dereköy Dikmen Mahallesi'nde kuşburnu toplamak için ormanlık alana giden Hasan Tekeci, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Tekeci ile birlikte kuşburnu toplamaya giden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Taşköprü Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Tekeci, ilk müdahalenin ardından ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.