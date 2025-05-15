Kastamonu'da Aile Haftası Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Kastamonu'da Aile Haftası Yürüyüşü Gerçekleştirildi
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Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen Aile Haftası etkinlikleri kapsamında, protokol üyeleri ve vatandaşlar, özel gereksinimli bireylerle birlikte yürüyüş yaptı. Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, ailenin toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Kastamonu'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kastamonu Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, Kışla Parkı'nda bir araya gelen protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş yapanlara, Yunus polisleri ve akülü sandalyelerle bedensel engelliler de eşlik etti.

Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, ailenin toplumun en küçük yapı taşı ve en önemli unsuru olduğunu söyledi.

Ailenin çok önemli görevleri olduğunu vurgulayan Atılkan, "Çocukların bakımı ve yetiştirilmesinde, insan neslinin devamında, toplumun manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin çocuklara kazandırılmasında, güçlü bir toplumsal yapının inşasında en önemli işlevi sağlıklı bir aile ortamı görmektedir." dedi.

Aile Yılı hakkında bilgi veren Atılkan, "Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 2024-2028 yılını kapsayan süreçte bir vizyon belgesi ve eylem planı hazırlanmıştır. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın onayıyla 2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla ailenin önemi konusunda toplumda farkındalık oluşturabilmek için bir yürüyüş gerçekleştirdik." diye konuştu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu KOSGEB Müdürü Nevzat Erol, Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, MHP İl Başkanı Emre Şahin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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