Kassam Tugayları, yerli üretim insansız hava aracı "Şihab" için anıt yaptı Güncel Haberler Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yerli üretim olan ve İsrail'in 2021'deki Gazze saldırılarında savunma amaçlı kullandıkları insansız hava aracı "Şihab" için anıt inşa etti. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yerli üretim olan ve İsrail'in 2021'deki Gazze saldırılarında savunma amaçlı kullandıkları insansız hava aracı "Şihab" için anıt inşa etti. Kassam Tugayları, Gazze sahili yakınlarında inşa edilen anıtın açılışı sırasında "intihar saldırısı ve keşif" görevlerinde kullanılmak üzere üretilen İHA'yı sergiledi. Güncel Kaynak: AA / Mohammed Habooush İnsansız Hava Aracı İsrail Gazze Güncel Haberler

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