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Kasklı şüphelinin eve silahlı saldırısı kamerada

Kasklı şüphelinin eve silahlı saldırısı kamerada
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ADANA'da yüzünü kaskla gizleyen kimliği belirsiz şüpheli, motosikletle geldiği eve tabancayla defalarca ateş edip, kaçtı.

ADANA'da yüzünü kaskla gizleyen kimliği belirsiz şüpheli, motosikletle geldiği eve tabancayla defalarca ateş edip, kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38110 Sokak'ta meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, motosikletle sokağa girdi. Şüphelilerden biri motosikletten inerek, husumetli olduğu kişinin evine tabancayla defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra arkadaşının kullandığı motosikletle kaçtı. Saldırıda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı eve 10 gün önce de silahlı saldırı düzenlendiği öne sürüldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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