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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yangın: 6 Ölü, 31 Yaralı

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Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Yangına 85 araç ve 231 personelle müdahale ediliyor.

Bolu Valiliği, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, saat 03.27'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde yangın çıktığı ihbarının yapıldığı belirtildi.

Alevlere, Bolu ile çevre illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarından gönderilen başta 30 itfaiye ve 28 ambulans aracı olmak üzere 85 araç ve 231 personelle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, bölgeye araç ve personel sevkinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, yaralılarımızın tedavileri ilimizdeki hastanelerimizde sürdürülmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Ölü ve yaralılar var
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