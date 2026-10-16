Kartalkaya'da gece yağmur kara döndü, pistlerde kar yaklaşık 3 santime ulaştı

Kartalkaya'da gece yağmur kara döndü, pistlerde kar yaklaşık 3 santime ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya'da gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yağmur kara döndü. Kar yağışının ardından kayak merkezindeki pistler beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı yaklaşık 3 santime ulaştı.
BOLU'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kayak merkezinde yağmur kara dönüştü. Kartalkaya'da etkili olan kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 3 santime ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı