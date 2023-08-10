Kartal'da otomobil kaza sonucu inşaat boşluğuna düştü

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında otomobil, çarpışmanın etkisiyle inşaat boşluğuna düştü. Kazada bir kişi yaralandı ve otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kartal'da otomobille çarpıştıktan sonra yolun kenarındaki inşaat boşluğuna düşen araçtaki bir kişi yaralandı.

Agah Ö. idaresindeki 34 TM 7499 plakalı otomobil, Cevizli Mahallesi Tecerdağı Caddesi ile Uzay Sokak kesişiminde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EGT 468 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 EGT 468 plakalı otomobil, yolun kenarındaki inşaatın boşluğuna düştü. Kazada bu araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı, sürücü ise kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.