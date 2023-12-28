Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu
İstanbul Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan kişinin 45 yaşındaki Sezen A. olduğu belirlendi.
Kartal'ın Kordonboyu Mahallesi sahilinde denizde kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz duran kişiyi sudan çıkardı.Sudan çıkarılan kişinin 45 yaşındaki Sezen A. olduğu belirlendi.
DENİZDE HAREKETSİZ BULUNDU
Kordonboyu Mahallesi sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz duran kişiyi sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde üzerinden Sezen A. (45) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.