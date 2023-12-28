Üye Girişi
Haberler

Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan kişinin 45 yaşındaki Sezen A. olduğu belirlendi.

Kartal'ın Kordonboyu Mahallesi sahilinde denizde kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz duran kişiyi sudan çıkardı.Sudan çıkarılan kişinin 45 yaşındaki Sezen A. olduğu belirlendi.

DENİZDE HAREKETSİZ BULUNDU

Kordonboyu Mahallesi sahilinde denizde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler hareketsiz duran kişiyi sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde üzerinden Sezen A. (45) adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu

Kartal'da denizde kadın cesedi bulundu

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title