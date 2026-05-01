Kartal'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında miting düzenlendi
Kartal'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında miting yapıldı.
Kartal'da toplanan katılımcılar, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları attı, zaman zaman müzik eşliğinde halay çekti. İşçi haklarına ilişkin pankartlar açıldı.
Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 1 Mayıs için Türkiye ve dünyada alanları dolduran milyonlarca emekçiyi selamladığını söyledi.
Dünyada yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle bu bayramı hakkıyla yaşayamadıklarını belirten Okuyan, ABD emperyalizmine meydan okuyan Küba'da 1 Mayıs'ın coşkuyla kutlandığını ifade etti.
Okuyan, 100 yıl önce emperyalizme ve işgale karşı direnen ülkenin evlatları olduklarını, işçilerin yanında yer almaya devam edeceklerini dile getirdi.
Müzisyen Nejat Yavaşoğulları miting alanında konser verdi. Katılımcılar, seslendirilen şarkılara eşlik etti.
Mitingin ardından Kartal Belediyesi önünden başlatılan yürüyüş, Hükümet Konağı durağında sona erdi.
Polis ekipleri, etkinlik boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı.