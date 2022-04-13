Karşıyaka'da balkonlar bahçeye dönüşecek

KARŞIYAKA, İZMİR (Bültenler) - Karşıyaka Balkonları Bahçeye Dönüşüyor' başlığıyla birkaç aşamada gerçekleştirilecek kurslar, 'Organik ve Doğal' konulu bir seminerin ardından start verecek.

Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Durmuşkahya'nın konuşmacı olduğu seminer, 14 Nisan 2022 Perşembe günü Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda saat 11.00'da başlayacak. İki saat sürecek seminerde Prof. Dr. Durmuşkahya katılımcılara doğal ve organik kavramları hakkında bilgilendirmede bulunacak.

12 SAATLİK KURS PROGRAMI

Program kapsamında ücretsiz bir kentsel tarım kursu başlatılacak. Kurslar 19-21-26 ve 28 Nisan 2022 tarihlerinde, saat 10.00 ile 13.00 arasında Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Durmuşkahya'nın eğitmenliğini üstlendiği kurslarda kentsel tarım konusunda bilgilendirme yapılacak. Bunun yanı sıra kurslarda balkon ve bahçelerde küçük ölçekli tarım yapmak, yetiştirilebilecek ürünler, gübre üretimi ve zararlılarla sağlıklı yollarla baş etme konuları işlenecek. Kurs bitiminde kursiyerlere katılım belgesi verilecek. Kentsel tarım konusuna ilgi duyan ve bilgi edinmek isteyen vatandaşlar kurslara katılabilecek.

Bültenler / Güncel