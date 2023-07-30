Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu: 5 ölü, 22 yaralı (3)

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden uçtu. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında geçen yıl Kasım ayında yapımı tamamlanan 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğindeki Karakurt Viyadüğü'nde meydana geldi. Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'dan hareket eden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, viyadükten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 23 kişi de yaralandı. Ekipler tarafından otobüste hayatını kaybedenlerin cenazeleri Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar Sarıkamış ve çevredeki hastanelere götürüldü. Bu arada olay yerine gönderilen vinçle otobüs kaldırılarak altında ölü ya da yaralı olup olmadığına bakılacak.

"İlimiz Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkinde yolcu otobüsünün şarampole uçması nedeniyle meydana gelen kazada 5 vatandaşımız vefat etmiş, 1'i ağır olmak üzere 23 vatandasimiz yaralanmıştır. Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi'ne sevkedilmistir."