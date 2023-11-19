Kars'ta Vali'nin Devreye Girmesiyle Yol Yapımı Başladı

Kars'ta uzun süreden beri bir türlü yapılamayan yol, valinin devre girmesiyle hemen yapılmaya başladı.

Kars'ta protokol yolu olarakta bilinin Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi'nin yılan hikayesine dönen yapımı Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın devreye girmesiyle yapılmaya başladı. Uzun süreden beri kaldırımları yapılan ve bir türlü yol yapımına başlanamayan cadde, vatandaşlar arasında huzursuzluğa neden olmuştu. İşi alan firmanın yolu yapamamasına sessiz kalmayan Vali Polat, havaların soğumasına rağmen, gerekli girişimleri yaparak yolun sıcak asfaltla kaplanmasını sağladı.

GAMP Caddesi'nin yapımına başladığını ifade eden vatandaşlar, "Caddenin kaldırımları ilgili firma tarafından gelişi güzel yapıldı. Halan daha eksikleri var. Ancak yol bir türlü yapılmıyordu. Sağ olsun valimiz kısa sürede yolun yapılmasını sağladı. Demek ki istenilince yapılıyormuş. Valimiz devreye girmeseydi yol öylece kalacaktı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dediler.

Bir kısmı yapılan ve diğer kısmında yapım çalışmaları devam eden GAMP Caddesi'nin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. - KARS