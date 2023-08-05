Kars'ta Taksiye Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü, 4 Şüpheli Tutuklandı

KARS'ta, taksiye silahlı saldırı düzenleyip 2 kardeşi öldüren, diğer kardeş ile taksi şoförünü de yaralayan 4 şüpheli, 50 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalanıp, tutuklandı.

KARS'ta, taksiye silahlı saldırı düzenleyip 2 kardeşi öldüren, diğer kardeş ile taksi şoförünü de yaralayan 4 şüpheli, 50 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalanıp, tutuklandı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde, 30 Temmuz'da, seyir halindeki taksideki 3 kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda taksi şoförü ile 3 kardeş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerden Ö.B. ve N.A.B. hayatını kaybetti, yaralı olan diğer kardeş ve taksi şoförünün ise tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.