KARS'ta Sivil Polis Aracı ile TIR Çarpıştı: 2 Polis Yaralandı

KARS'ın Kağızman ilçesinde, sivil polis aracı ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

KARS'ın Kağızman ilçesinde, sivil polis aracı ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kağızman- Iğdır karayolu, Encihan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, sivil polis aracı ile çarpıştı. Kazada 2 polis memuru yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.