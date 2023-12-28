KARS'ta Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatılarını Uçurdu

KARS'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı köylerde evlerin çatılarını uçurdu.

Kars merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) gelen ihbara göre Digor'un Sorguçkavak, Arpaçay'ın Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde toplam 7 ev ve ahırların çatıları etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

AFAD ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde önlem alırken hasar tespit çalışması başlattı.