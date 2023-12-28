Üye Girişi
Haberler

KARS'ta Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatılarını Uçurdu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Kars merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı köylerde evlerin çatıları uçtu. Digor'un Sorguçkavak, Arpaçay'ın Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde toplam 7 ev ve ahırın çatıları etkilendi.

KARS'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı köylerde evlerin çatılarını uçurdu.

Kars merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) gelen ihbara göre Digor'un Sorguçkavak, Arpaçay'ın Küçükboğaz, Atcılar ve Carcıoğlu köylerinde toplam 7 ev ve ahırların çatıları etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

AFAD ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde önlem alırken hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Arpaçay Digor AFAD Kars Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title