Kars'ta sağanak ve dolu: 7 ev su altında kaldı

KARS'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Varlı köyünde taşan dere nedeniyle 7 evi su bastı.

KARS'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Varlı köyünde taşan dere nedeniyle 7 evi su bastı.

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Digor ilçesine 15 kilometre uzaktaki 595 nüfuslu Varlı köyünden geçen dere taştı. Dereden taşan sular 7 eve zarar verdi, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kendi imkanları ile suları kovalarla boşaltmaya çalışırken, ihbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"Yağmur fazla yağdı, sel bastı köyü. Çok şükür can kaybı yok. Bizim sıkıntımız dere. İçi ağaç dolan derenin temizlenmesini istiyoruz. Sağanak sonrası 7 evi su bastı. Bazılarının yakacak olarak kullandığı tezek ve hayvanların yemi samanı zarar görürken, bazılarının tavuk ve kazları telef oldu" dedi.