Kadın kıyafeti giyen erkek Kars'ta tedirginlik yarattı

KARS'ta kadın kıyafeti giyerek mahallelerde dolaşan erkek tedirginlik yarattı. Vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bu kişiyi arıyor. Halitpaşa Mahallesi'nde perşembe günü saat 06.30 sıralarında vatandaşlar, kadın kıyafeti giymiş, sırt çantasıyla dolaşan erkeği fark edip, fotoğrafını çekerek polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisi gören şüpheli, sırt çantası ve eşyalarını bıkarak kaçtı. 4 bin 500 nüfuslu mahallede dün sabah saatlerinde şüpheli kişi, bir kez daha ortaya çıktı. Tanrıverdi Caddesi ile Anıl Sokak'ta görülen şüpheliyi yakalamak için polis alarma geçti. Bölgeye gelen ekipler, cadde ve sokaklarda arama yaptı. Mahalledeki metruk binalar dahil, inşaat alanlarını didik didik arayan polis, şüpheliye ulaşamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.

'BİR ERKEK NİÇİN BAYAN ELBİSESİYLE DOLAŞSIN'

Halitpaşa Mahallesi'nde oturanlar da kadın kıyafetli erkeğin kendilerini tedirgin ettiğini, kısa sürede yakalanmasını istediklerini söyledi.