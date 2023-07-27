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KARS'ta Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

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KARS'ta bir apartmanın yanında park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kars merkez Sehitler Mahallesi Ahmet Arslan Caddesi'ndeki Yıldızkent Sitesi'nde meydana geldi. Site bahçesinde park halindeki Sinan Salur'a ait 53 DK 472 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler saran otomobildeki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekibi sevkedildi. Site sakinlerini korkutan yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobili kullanılamaz hale getiren yangının LPG tankından kaynaklandığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARS'ta bir apartmanın yanında park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekibi tarafından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kars merkez Sehitler Mahallesi Ahmet Arslan Caddesi'ndeki Yıldızkent Sitesi'nde meydana geldi. Site bahçesinde park halindeki Sinan Salur'a ait 53 DK 472 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler saran otomobildeki yangını söndürmek üzere bölgeye itfaiye ekibi sevkedildi.

Site sakinlerini korkutan yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobili kullanılamaz hale getiren yangının LPG tankından kaynaklandığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kars Güncel Haberler

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