Üye Girişi
Haberler

Kars'ta otobüs kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Güncel Haberler

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Viyadüğü'nde meydana gelen otobüs kazasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yaralılar ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Viyadüğü'nde şarampole yuvarlanan otobüste ölenlerin sayısı, 7'ye yükseldi. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07.50'de yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 7'ye yükselmiştir. Yaralı 21 vatandaşımızın tedavileri Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Güncel

Devlet Hastanesi Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title