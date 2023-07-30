Kars'ta otobüs kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Viyadüğü'nde meydana gelen otobüs kazasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yaralılar ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Viyadüğü'nde şarampole yuvarlanan otobüste ölenlerin sayısı, 7'ye yükseldi. Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07.50'de yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 7'ye yükselmiştir. Yaralı 21 vatandaşımızın tedavileri Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir" denildi.