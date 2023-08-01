Kars'ta Otobüs Kazası: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de asker olan oğlunu ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda bindiği otobüsün Kars'ın Sarıkamış ilçesinde viyadükten uçtuğu kazada yaşamını yitiren esnaf Sultan Hamit Ayrım toprağa verildi.

KIRIKKALE'deki asker olan oğlunu kışlada ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda bindiği otobüsün Kars'ın Sarıkamış ilçesinde viyadükten uçtuğu kazada yaşamını yitiren esnaf Sultan Hamit Ayrım (58), toprağa verildi.

Bursa'dan önceki gün Kars'a gelmek için yola çıkan Murat Yıldız yönetimindeki Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesinde Karakurt Viyadüğü'nden düştü. Yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Ayrım'ın Kırıkkale'de 2 aylık asker olan oğlunu kışlada ziyarete gittiği, dönüş için de Ankara'dan otobüse bindiği öğrenildi.