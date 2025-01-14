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Kars'ta Kurt Sürüsü Beslenirken Görüntülendi

Kars'ta Kurt Sürüsü Beslenirken Görüntülendi
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Kars'ta çetin kış şartları, doğal yaşamı olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, yerleşim yerlerine kadar iniyor. Demirkent Köyü yakınlarında bir kurt sürüsünün leş yediği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kars'ta kurt sürüsü böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta çetin kış şartları hayatın her noktasında iyiden iyiye hissediliyor.

Dondurucu soğuklar insan hayatı kadar, doğal yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları her fırsatta yerleşim yerlerine kadar iniyor. Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent Köyü yakınlarında kurt sürüsünün leş yediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde kurt sürüsünün bir çoğun durumdan rahatsızlık duyup kaçtığı görülürken, alfa kurdun rahatlığı ve korkusuzluğu ise hayrete sebep oldu.

Bölge bu günlerde doğal yaşamın insan hayatı için tehlike oluşturduğu süreçten geçiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇAĞLAR - Güncel
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