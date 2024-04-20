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Kars'ta Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti

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Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi'nde müstakil evinde yalnız yaşayan M.E, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yakınları tarafından hareketsiz bulunan M.E'nin cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi'nde müstakil evinde yalnız yaşayan M.E'den haber alamayan yakınları adrese gitti.

M.E'yi hareketsiz bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekibi, M.E'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

M.E'nin cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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