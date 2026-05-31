Kars'ta kar yığınları arasında sıkışan inek kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde, kar yığınlarının altındaki su tünelinde sıkışan inek, sahibi tarafından kurtarıldı.
Akçakale köyünde Ümit Can Geniş'e ait inek, merada otladığı sırada kar yığınlarının altında oluşan doğal su tünelinden geçmeye çalıştığı esnada sıkıştı.
Durumu fark eden Geniş, ineğini kar kütleleri arasındaki su tünelinden kurtarmak için çalışma başlattı. Akarsuyun üzerindeki kar yığınlarını kırarak yol açan Geniş, ineğini kurtardı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik