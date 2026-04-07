Kars'ta "baharın müjdecisi" kar çiçekleri açtı
Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte kar çiçekleri açmaya başladı. Karların eridiği araziler, çiçeklerle renklendi ve doğada muhteşem bir görüntü oluşturdu.
Kars'ta ilkbaharın gelişiyle kar çiçekleri açmaya başladı.
Kentte çetin geçen kışın ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla tabiat canlandı.
Doğada karların erimesiyle araziler kar çiçekleriyle renklendi. Doğaya ayrı güzellik katan çiçekler, karla kaplı dağlarla güzel görüntü oluşturdu.
Çiçekler bazı bölgelerde karların arasında görülüyor.
Kaynak: AA / Özgen Beşli