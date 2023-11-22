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Kars'ta Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Kars'ta N.G idaresindeki hafif ticari araç ile İsmail Aytemiz Bulvarı'nda seyir halinde olan O.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü O.K. ile araçlarda bulunan K.Y, N.A, B.A.T, B.B. ve E.K, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.