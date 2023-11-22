Kars'ta Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı
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Kars'ta N.G idaresindeki hafif ticari araç ile İsmail Aytemiz Bulvarı'nda seyir halinde olan O.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü O.K. ile araçlarda bulunan K.Y, N.A, B.A.T, B.B. ve E.K, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kars'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
N.G idaresindeki 36 AAR 766 plakalı hafif ticari araç, İsmail Aytemiz Bulvarı'nda O.K. yönetimindeki 38 FF 200 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü O.K. ile araçlarda bulunan K.Y, N.A, B.A.T, B.B. ve E.K, yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel