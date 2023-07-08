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Kars'ta elektrik direğinde mahsur kalan karga kurtarıldı

Kars'ta elektrik direğinde mahsur kalan karga kurtarıldı

Güncel Haberler

Akyaka ilçesinde bir karganın ayağına takılan ipin kabloya dolanması sonucu elektrik direğinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Elektrik dağıtım şirketi ARAS ekipleri, akımı kesip çıktıkları direkteki kargayı kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan kargaya su içiren ekipler, daha sonra kuşu doğaya bıraktı.

Kars'ta elektrik direğinde mahsur kalan karga ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Akyaka ilçesinde bir karganın ayağına takılan ipin kabloya dolanması sonucu elektrik direğinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Elektrik dağıtım şirketi ARAS ekipleri, akımı kesip çıktıkları direkteki kargayı kurtardı.

Hayati tehlikesi bulunmayan kargaya su içiren ekipler, daha sonra kuşu doğaya bıraktı.

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Kaynak: AA / İdris Karaoğlu - Güncel

Kars Güncel Haberler

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