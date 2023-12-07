KARS'ta Çalınan İnekler Jandarmanın Çalışmasıyla Bulundu

Akyaka ilçesi Hamzagerek köyünde 2 besiciye ait 7 inek, çalındı. İhbarla bölgeye Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sevk edildi. Ekipler, kamera görüntülerini inceleyip, şüphelileri belirledi. İneklerin Büyükdurduran köyünde bir ahırda tutulduğunu tespit eden ekipler, arama yaptı. İnekler ahırda bulunup, sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Öte yandan hayvanlarına kavuşan besiciler, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel