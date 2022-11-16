Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Güncel Haberler Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin beyaza büründüğü ilçede, Horasan-Sarıkamış kara yolunun Handere mevkisi de karla kaplandı. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlardan Şenay Vanlı, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, inşallah bol bereketli olur." dedi. Kaynak: AA / Güncel Cıbıltepe Kayak Merkezi Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.