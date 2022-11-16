Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin beyaza büründüğü ilçede, Horasan-Sarıkamış kara yolunun Handere mevkisi de karla kaplandı.
Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlardan Şenay Vanlı, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Sarıkamış'a mevsimin ilk karı yağdı, inşallah bol bereketli olur." dedi.
Kaynak: AA / Güncel