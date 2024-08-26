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Kars Harakani Devlet Hastanesinde Onkoloji Kliniği Hizmete Başladı

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Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde onkoloji kliniği açıldı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Şahin Kahramanca, onkoloji uzmanının atandığını ve poliklinik hizmetlerinin başladığını belirtti. Hastanede il dışına gitmeden onkoloji tedavisi alabilen hastalar için 10 yataklı bir kemoterapi ünitesi bulunuyor.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde onkoloji kliniği hizmete başladı.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Şahin Kahramanca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla açılan kadro kapsamında hastaneye onkoloji uzmanının atandığını söyledi.

Hastanede tıbbi onkoloji uzmanının göreve başladığını ifade eden Kahramanca, "Poliklinik şartları ve ekipmanları tamamlamaya çalışıyoruz. Yataklı servis konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Her türlü ekipman var. Poliklinik hizmeti vermeye başlıyoruz. Artık Kars halkı onkoloji için il dışına gitmeyecek. Hatta Ardahan, Iğdır gibi onkoloji hastalarını şehrimize getireceğiz. Ayrıca daha sonra cerrahi onkoloji, nükleer tıp gibi branşları da açmayı hedefliyoruz." dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Çiğdem Dinçkal da Kars'a atandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Hastanede öncelikle il dışına giden hastaların kemoterapilerine devam edeceklerini anlatan Dinçkal, "Onkoloji ekip işi, muhakkak bir cerrahi, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp gibi pek çok branşla da iletişim halinde olmak gerekecek. O nedenle multidisipliner iş yapıyoruz. Bölümümüzde 8 yataklı 2 ayaktan olmak üzere toplam 10 hastaya aynı anda hizmet vereceğiz. 10 kişiye özel kemoterapi ünitemiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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