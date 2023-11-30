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Kars Fen Lisesi öğrenci ve velileri Filistin'e yardım için kermes düzenledi

30 Kasım 2023 14:31 Son Güncelleme: 14:32 Abone Ol

Kars Fen Lisesi öğrenci ve velileri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelir, Filistinlilere gönderilecek. Kermese, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Rahmi Toktaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Urlunç da katıldı. Velilerin hazırladığı yiyecek ve içecekler, öğrenciler tarafından satışa sunuldu. Öğretmenlerin de destek verdiği kermesten elde edilecek gelir, Filistin'e gönderilecek.