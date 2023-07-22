Kars Adliyesinden tayin olan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Kars Adliyesinden başka adliyelere tayinleri çıkan hakim ve savcılar onuruna veda yemeği programı düzenlendi.

Kars Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Köse, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, tayinleri çıkan hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı dileyerek, "Bugün iki duyguyu bir arada yaşıyoruz. Bir yanda bu kadar güzel insanla bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşarken, diğer taraftan adliyemize veda eden meslektaşlarımızın vedası dolayısıyla burukluk yaşıyoruz." dedi.

Kars Adalet Komisyonu Başkanı Köse ve Kars Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kınık, kararnameyle tayinleri çıkan Kars Sulh Ceza Hakimi Ulaş Ozan Karakaya, Kars 1. Asliye Ceza Hakimi Tuğba Ünver, Kars 2. Ağır Ceza Üyesi Hakim Alper Kadir Balıkçıoğlu, Kars 1. Asliye Hukuk Hakimi Çağatay Orkun Koç, Kars 1. Ağır Ceza Üyesi Hakim Ayten Gökçe Karakaya, Kars 1. Ağır Ceza Üyesi Hakimi Lütfiye Aydoğan Demir, Cumhuriyet savcılar Havva Çoban Selimoğlu, Töhve Selcan Şahin, Furkan Koç, Onur Camcı ve Ahmet Kemal Kök'e plaket verdi.