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Karla Mahsur Kalan Ambulans Kurtarıldı

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SİİRT'in Şirvan ilçesinde, hasta almaya giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, hasta almaya giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Elmadalı köyünde rahatsızlanan Nuriye Batur'u (70) almaya giden ambulans, kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, ambulansı bulunduğu yerden kurtardı. Daha sonra hastayı alan ambulans, Şirvan Devlet Hastanesi'ne getirdi. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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