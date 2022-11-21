Karkamış'a roketli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (9)
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'AMCAM MEHMET POLAT'IN TORUNUNU KAYBETTİK'Suriye'nin Ayn el Arap bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i olan Hasan Karataş'ın Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin...
'AMCAM MEHMET POLAT'IN TORUNUNU KAYBETTİK'
Suriye'nin Ayn el Arap bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i olan Hasan Karataş'ın Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında açıklama yapan Mahir Polat, "Amcam Mehmet Polat'ın torununu kaybettik. Ailem oralı, yeğenim orada yaşıyordu. Çocuk, bahçede oynarken roket düşüyor. Yüreğimiz yanıyor. Teröre lanet olsun" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden Hasan Karataş'ın Dilan-Zeki Karataş çiftinin çocuğu olduğu öğrenildi.
Kenan YEŞİL / İZMİR,