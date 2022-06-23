Karın ve bel yağlarından ameliyatla kurtulup atletik vücuda sahip oldu

Spor ve diyetle fazla yağlarından kurtulamayan 32 yaşındaki Burak Çelik, Erzurum'da body contouring (vücut şekillendirme) ameliyatı ile atletik bir vücuda sahip oldu.

İzmir'de yaşayan ve 102 kilo olan Çelik, karın ile bel çevresindeki yağlardan kurtulmak için uzun yıllar spor ve diyet yaptı.

Çabalarına rağmen başarılı olamayan Çelik, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun'a başvurdu.

Yapılan tetkik sonucu operasyona uygun görülen Çelik, bir süre önce Olğun ve ekibince ameliyata alındı.

Liposuction (yağ aldırma) yöntemiyle yapılan ve yaklaşık 3 saat süren estetik operasyonu ile hem bel çevresindeki yağlardan hem de fazla kilolarından kurtulan Çelik, aynı zamanda karın kaslarının belirgin hale geldiği atletik bir vücuda sahip oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Olğun, AA muhabirine, kliniklerinde yurt içi ve dışından gelenlere çeşitli özel ameliyatların yanı sıra yumuşak doku tümörleri ile dünyadaki plastik ve estetik cerrahinin yaptığı tüm operasyonları yaptıklarını söyledi.

Merkezde en çok burun, göz çevresi, yüz germe ve kalça estetiklerinin yanı sıra kadınlarda göğüs, karın, kol ve bacak germe gibi estetik operasyonu yaptıklarını anlatan Olğun, meme kanserinden göğüslerini kaybeden kadınlara da meme yaptıklarını ifade etti.

"Erkek hastalarda karın kası estetiğine talep çok"

Kendilerine başvuran Burak Çelik'in sırt, karın ve bel bölgesinde büyük yağlanmaların olduğuna dikkati çeken Olğun, "Erkek hastalarda karın kası estetiğine son günlerde talep çok. Hastamız yağlarını eritmek ve fazla kilodan kurtulmak için çok mücadele etmiş ama başaramamış. Hastaya karın kası estetiği ve aynı zamanda 'üçgen vücut' formunda karın kaslarını daha belirgin hale getirecek müdahale yaptık." diye konuştu.

Olğun, hastanın yağlarının alıp karın bölgesine şekil verdiklerini belirterek, bu işleme uluslararası alanda body contouring, toplumda ise "baklava kası" denildiğini kaydetti.

Bu operasyonları spor salonlarında yıllarını geçirip ancak bir türlü baklava kasını belirgin şekilde ortaya çıkaramayanlara yaptıklarını vurgulayan Olğun, şöyle konuştu:

"Çelik için durum biraz daha farklıydı. Cilt altı yağları çok fazlaydı ve estetik görüntüsü hiç yoktu. Liposuction yöntemiyle deri altından girip yağların hepsini çıkarıp uygun estetik şekli yaptık. Operasyonda hastanın durumuna göre lazer ve plazma enerjileri de kullanılabiliyor. Her operasyonun riskleri var ama ameliyat öncesi bütün risk ve tahlilleri değerlendirip uygun hastalara estetik yapıyor, olmayanlara yapmıyoruz."

Estetiğin kalıcılığı açısından hastalara günlük rutin spor faaliyeti ve diyetlerine dikkat etmesini öneren Olğun, bu şekilde vücut görüntüsünün ömür boyu korunabileceğini dile getirdi.

"Büyük şok yaşadım, bu kadarını beklemiyordum"

Ameliyat olan Çelik de operasyon öncesi fazla kilolarından dolayı sürekli mutsuz ve özgüvenini kaybetmiş biri olarak yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

Operasyon öncesi 102 kilo olduğunu söyleyen Çelik, "Spor ve diyete fazla kilolardan kurtulmaya çalıştım ama beceremedim. Ameliyat öncesi 'göbekten, yağlardan kurtulur muyum' diye kaygılarım vardı. Operasyon sonrası büyük şok yaşadım. Ne göbek, ne de yağ kaldı. Yeni doğmuş gibi oldum. Şimdi yürüyünce özgüvenim geldi, bu kadarını beklemiyordum. 'Üçgen vücut'la rüyalarım, hayallerim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

Çelik, operasyon sonrası kendini sporcu gibi hissettiğini belirterek, ameliyatını yapan Olğun ve ekibine teşekkür etti.