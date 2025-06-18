Karesi'deki Orman Yangını 5 Saatte Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
KARESİ DE 5 SAATTE KONTROL ALTINDA
Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'nde çıkan orman yangını da kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 saat boyunca süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel