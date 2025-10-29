Haberler

Karayollarında Çalışmalar Nedeniyle Ulaşımda Kontroller ve Yavaşlama

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli bölgelerde yapılan bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını ve trafik işaretlerine uymalarını gerektiğini duyurdu. Belirli yollar üzerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşıma çeşitli yönlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometreleri Denizli istikametindeki çalışmalar sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Derebucak-13. Bölge Hududu devlet yolunun 44-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Antalya-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler Derebucak şehir geçişine yönlendiriliyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Düzce-Akçakoca istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel hasarlarını giderme ve genişletme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 14-34. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8, Orhaneli-Harmancık il yolunun 81-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
