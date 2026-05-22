Haberler

Karatay'da bayram öncesi kasaplar bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karatay Belediyesi, ilçedeki kasaplarla bir araya gelerek kurban bayramı öncesi temizlik tedbirleri, kesim alanları ve et muhafazası konularını ele aldı.

Karatay Belediyesi ilçede hizmet veren kasapların katılımıyla koordinasyon ve istişare programı düzenledi.

Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, kurban kesim alanlarında alınacak temizlik tedbirleri ile bayram sürecinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, bayram sürecinde uyulması gereken kuralların yanı sıra kurban kesimi ve et muhafazası konularında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca bayram süresince yaşanabilecek yoğunluklara karşı alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların huzurlu, temiz ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm ekiple sahada olacaklarını bildirdi.

Toplantıya, Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu ile Karatay'da faaliyet gösteren kasaplar katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye bomba teklif
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı